Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM Испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности «Притхви-2» собственного производства успешно проведены Индией. Об этом 17 декабря сообщает агентство ANI.

«Испытательные пуски «Притхви-2» прошли успешно, испытания подтвердили все параметры», — приводятся в сообщении слова представителей Индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO), являющейся разработчиком данных ракет.

Также уточняется, что пуски были проведены на полигоне в восточном индийском штате Одиша. В ходе них одноступенчатые жидкостные ракеты, дальность полета которых составляет до 350 км, запустили с мобильных пусковых установок.

Отметим, баллистическая ракета «Притхви-2» способна нести ядерные боеголовки, вес ее боевой части составляет от 500 кг до 1 тонны.