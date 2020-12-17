Ново-Огарево, Московская область, , 12:12 — REGNUM Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлится от трёх до четырёх часов, заявил 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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»Будем ориентироваться, от трёх до четырёх часов, работать в режиме видеоконференции ещё труднее», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, очередную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции.

Ожидается, что будут затронуты вопросы, связанные в том числе с пандемией коронавируса, работой медиков и образовательных учреждений, динамикой роста цен на продукты питания, и многие другие.