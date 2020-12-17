Киев, , 12:16 — REGNUM Профильный комитет Верховной рады Украины отклонил кандидатуру бывшего директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом сообщил 17 декабря парламентский телеканала «Рада».

Абсолютное большинство членов комитета по вопросам энергетики и ЖКХ проголосовали против назначения Витренко, однако этот вопрос будет решаться в зале парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдательный совет компании «Нафтогаз» принял решение выплатить Витренко «премию» в размере $4 млн, что снимает конфликт интересов между ним и компанией в случае назначения Витренко министром энергетики Украины.

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