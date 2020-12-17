Москва, , 12:04 — REGNUM Законопроект о штрафах за незаконное использование ящиков для пожертвований НКО внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Наталья Костенко и Рафаэль Марданшин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Предполагается введение дифференцированной ответственности в зависимости от субъекта нарушения: либо нарушение допущено лицом, имеющим право использовать ящик, либо не имеющим такого права.

Максимальный штраф составит до 10 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или предмета административного правонарушения.

Отметим, это новая редакция проекта закона. Ранее предлагалось установить максимальный штраф за это нарушение в размере 150 тыс. рублей с конфискацией ящика.

Ранее Госдума приняла закон о ящиках для сбора пожертвований на работу некоммерческих организаций.

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