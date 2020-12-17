Белград, , 12:03 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был чрезвычайно важен как с точки зрения символизма, так и с точки зрения актуальной политики. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Напомним, что Лавров 15 декабря посетил с официальным визитом Сербию и встретился с своим сербским коллегой Николой Селаковичем и президентом Сербии Александром Вучичем. Во время переговоров с сербским руководством министр коснулся проблемы косовского урегулирования. Он обратил внимание на необходимость строгого соблюдения международного права и Резолюции 1244 при решении этого вопроса, а также выполнения всех ранее подписанных международных договоренностей между сербской и албанской стороной, в том числе о создании Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии.

Эксперт напомнил, что министр Лавров сначала посетил мемориал Освободителям Белграда во Второй мировой войне и даже привез с собой лампаду с Вечным огнем, которая была зажжена от Вечного огня, горящего под стеной Кремля.

«Для России это чрезвычайно важно, учитывая то, что многие страны Восточной Европы, которые она освобождала от нацистов, сегодня отрицают этот факт и даже реабилитируют нацизм. А Сербия действительно, независимо от того, кто находился во главе государства, не ставила под вопрос роль Красной армии в освобождении Европы. Также очень важным с точки зрения символизма было посещение Храма святого Саввы в Белграде, на довершение строительства которого Россия выделила финансовые средства, а российские художники помогли в создании его внутреннего убранства», — рассказал Гайич.

Тем не менее, считает политолог, именно политическая составляющая визита главы российской дипломатии в Белград является самой главной.

«На мой взгляд, этим визитом Лавров как будто предупредил Вучича, чтобы тот не шутил с Косово и Метохией. Он повторил, что решение косовского вопроса можно искать исключительно в рамках Резолюции 1244 СБ ООН. Это особенно важно в свете недавнего входа системы распределении электроэнергии Косово в состав албанской компании — распределителя электроэнергии», — полагает сербский политолог.

Гайич напомнил, что за несколько дней до этого события официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала сообщение, в котором заявила о недопустимости тайных попыток создать «Великую Албанию». По словам эксперта, опасения Захаровой 14 декабря косвенно подтвердил премьер-министр Албании Эди Рама, заявив о том, что «албанское энергетическое пространство теперь стало единым».

«Тем временем сербские СМИ просто игнорируют новость о переходе системы распределения электроэнергии Косово к албанскому оператору», — добавил политолог.

Стеван Гайич также обратил внимание на то, что сербский министр Ненад Попович, комментируя итоги визита Сергея Лаврова 16 декабря в эфире национального телевидения, заявил, что Россия могла бы напрямую включиться в переговоры о Косово и Метохии.

«Можно предположить, что это тоже было одной из тем переговоров Лаврова с Вучичем. Передача системы распределения электроэнергии албанцам была той каплей, которая переполнила чашу российского терпения, и можно ожидать, что Москва теперь будет более активно участвовать в урегулировании процессов на Балканах. Возвращение российских миротворцев в состав КФОР могло бы быть первым логичным шагом, так как Россия как постоянный член СБ ООН имеет на это полное право», — допустил эксперт.

Гайич также предположил, что после визита Сергея Лаврова можно ожидать приезда в Сербию кого-то из высокопоставленных лиц НАТО или ЕС, скорее всего, представителя ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, который является выпускником МГИМО, хорошо знающим и сербов, и русских. Его задачей будет нейтрализовать эффект от визита Лаврова, считает политолог.

«Также важно рассматривать визит Лаврова в Белград в контексте визитов в Баня-Луку и Сараево, которые прошли в предыдущие два дня. Своими заявлениями в этих двух городах российский министр показал, что Республика Сербская является одним из приоритетов России. Мне кажется, что всё сказанное им можно рассматривать как сигнал Западу — если вы попытаетесь создать «Великую Албанию», не думайте, что это останется без последствий. Понятно, что Россия будет защищать Республику Сербскую и не позволит провести унитаризацию Боснии и Герцеговины. Если НАТО уже создает «Великую Албанию», у России есть козырь, с помощью которого можно ответить альянсу», — рассказал Гайич.

По мнению эксперта, для России вступление Боснии и Герцеговины и Сербии в НАТО стало бы тяжёлым поражением. Поэтому Лавров и заявил, что если Босния и Герцеговина интегрируется в Североатлантический альянс, то это станет крахом Дейтонского мирного соглашения, и тогда старые правила уже не действуют, полагает Гайич.

«Поэтому я вижу связь межу следующими событиями: заявление Захаровой о попытке создания «Великой Албании», визит Лаврова в БиГ и заявления, которые показывают, что существует ответный механизм, и что если создается «Великая Албания», то на Балканах можно создать еще кое-что великое, потом приезд Лаврова в Сербию и заявление о необходимости соблюдения международного права и Резолюции 1244 в решении косовского вопроса. На мой взгляд, это всё события одного ряда», — резюмировал Стеван Гайич.