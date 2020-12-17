Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Екатеринбурге некоторым журналистам не удалось попасть на пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщили участники мероприятия.

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Перед допуском на пресс-конференцию журналистам было необходимо сдать тест на коронавирус. Результат тестирования оказался для некоторых из них неприятным: у ряда журналистов выявили COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция президента проходит 17 декабря 2020 года.

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