Калуга, , 12:02 — REGNUM 16 декабря стартовал конкурс по отбору кандидатов в члены третьего созыва Молодёжной палаты при Городской думе Калуги. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в составе конкурсной комиссии оценили программы кандидатов глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель председателя Городской думы Александр Иванов, депутаты Городской думы.

В Калуге стартовал отбор в Молодежную палату при Городской думе Пресс-служба Городской думы Калуги

«У всех членов Молодёжной палаты будет возможность предложить что-то новое, реализовать интересные проекты и инициативы калужской молодёжи, — обратился к кандидатам Юрий Моисеев. — Перед вами стоит ответственная задача, вы погрузитесь в созидательную работу, получите очень ценный опыт. Именно вы в будущем станете развивать наш город и нашу страну».

Каждый кандидат представил свой проект. Конкурсанты предложили провести в Калуге медицинский фестиваль, организовать городской интерактивный квест, посвящённый освобождению Калуги, провести в школах города уроки патриотизма, развивать киберспорт среди людей с ограниченными возможностями и начать работу по воспитанию у детей младшего школьного возраста любви к родному городу и бережного отношения к городской среде.

Молодёжная палата при Городской думе была образована в 2014 году, в её состав входят 25 представителей калужской молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет.