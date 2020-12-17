Москва, , 12:05 — REGNUM Архивные материалы, касающиеся ключевых событий Второй мировой войны, опубликовала Служба внешней разведки (СВР) России. С данными документами можно ознакомиться в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства», который 17 декабря представил директор СВР Сергей Нарышкин на выставке «Внешняя разведка. Из прошлого в будущее».

Сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства»

Выставка открылась в Москве в Государственном центральном музее современной истории России. В сборнике впервые рассказывается о вехах истории внешней разведки России с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней с использованием архивных материалов, при этом большинство документов в первый раз вводится в научный оборот.

Так, приводятся новые рассекреченные документы о подготовке Гитлера к войне против Советского Союза, о позиции Японии в вопросе о вступлении в войну с СССР, о перспективах открытия союзниками второго фронта, о проведении США и Великобританией сепаратных переговоров с гитлеровской Германией, о планах Вашингтона и Лондона по поводу миропорядка по окончании Второй мировой войны и по сдерживанию советской стороны.

Кроме того, в книге содержатся документы, свидетельствующие том, как американский президент Франклин Рузвельт хотел «обезвредить» СССР и Англию ради лидерства США; как Британия опасалась, что СССР узнает о ее тайных контактах с Гитлером; как власти Румынии подталкивали Гитлера к нападению на СССР весной 1941 года и другие.

В сборнике использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации и других источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма принят Генеральной Ассамблеей ООН.