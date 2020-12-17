Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Заявление короля Швеции Карла XVI Густава о том, что страна «потерпела поражение» во время пандемии коронавируса, можно интерпретировать как критику правительства. Об этом в эфире телеканала SVT профессор публичного права Хенрик Венандер из Университета Лунда.

«Его слова поразительны и необычны. Он играет роль объединяющей фигуры для всей Швеции, он не должен выражать мнение, отличное от мнения нынешнего правительства. Согласно конституции, его роль — быть символической фигурой, а не делать политические заявления», — заявил Венандер.

Ранее шведский монарх заявил следующее:

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«Думаю, мы потерпели поражения. У нас много погибших, и это ужасно. Мы все страдаем от этого».

«Очевидно, что это будет иметь последствия», — добавил Венандер.

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