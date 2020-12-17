Стокгольм, 17 декабря 2020, 11:59 — REGNUM Заявление короля Швеции Карла XVI Густава о том, что страна «потерпела поражение» во время пандемии коронавируса, можно интерпретировать как критику правительства. Об этом в эфире телеканала SVT профессор публичного права Хенрик Венандер из Университета Лунда.
Ранее шведский монарх заявил следующее:
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