Москва, , 11:41 — REGNUM Тезис западной кампании вокруг Алексея Навального о том, что российские спецслужбы не справляются со своими функциями, имеет внутрироссийскую провокационную направленность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 декабря, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров назвал публикации о «втором отравлении» Навального «несерьезными». У западных партнеров России нет ни «каких-либо этических норм», ни «каких-либо навыков нормальной дипломатической работы», ни желания «выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», сказал министр.

12 декабря The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Алексея Навального во время его пребывания в больнице в Омске пытались отравить «во второй раз».

« Ущербность враждебной кампании против руководства нашей страны, организованной в связи с отравлением Алексея Навального, совершенно очевидна. Обращу внимание только на два момента. В подготовленном западными экспертами видеоролике на эту тему, который сейчас активно навязывается аудитории ютьюба, проводится мысль о деградации российских спецслужб, которые, мол, даже с задачей отравить неугодного человека справиться не в состоянии. Простите, но разве не силой и каверзностью российских спецслужб именно сейчас устрашают публику и в Европе, и особенно за океаном? Тут у западных пропагандистов явно концы с концами не сходятся.

Не стану утверждать, что российские спецслужбы вмешиваются во внутренние дела США или каких-то европейских стран так же активно, как американские спецслужбы — в происходящее в России, но, судя по развитию мировых событий, профессионализма они не теряют. И уж совершенно точно: была бы им поставлена задача избавиться от Навального, избавились бы и без всяких отравлений.