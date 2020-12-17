Москва, , 11:36 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к проведению митингов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Поправки в КоАП, предложенные депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («Единая Россия») предполагают введение штрафа в размере до 30 тыс. рублей за незаконное использование на митингах «отличительного знака» сотрудника СМИ, например, пресс-карты.

Вводятся штраф до 4 тыс. рублей или до 120 часов ареста за неповиновение распоряжению полиции на митинге. При повторном совершении такого правонарушения предполагается штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Устанавливаются новые обязанности для организаторов митингов и акций, в том числе по соблюдению порядка сбора и расходования денежных средств на подготовку и проведение публичного мероприятия, недопустимости нецелевого расходования собранных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

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