Москва, , 11:34 — REGNUM В 2021 году будет запущен облачный конструктор форм (ОКФ) единого портала Госуслуг. Об этом Минцифы РФ уведомило регионы 16 декабря 2020 года.

С помощью нового функционала ОКФ субъекты РФ, смогут разрабатывать интерактивные формы государственных и муниципальных услуг, как только сообщат Минцифры о своей готовности использования ОКФ и предоставят сведения о перечне таких услуг: наименование услуги, прогноз по количеству обращений за получением услуги в месяц, плановые даты вывода услуги в тестовый контур и в продуктивный контур.

ОКФ предлагает исполнительной власти субъектов РФ следующие возможности:

— визуальное конструирование интерактивной формы на основе библиотеки шаблонов;

— автоматическая регистрация вида сведений СМЭВ (системы межведомственного электронного взаимодействия) для приема заявлений с ЕПГУ;

— согласование формы с Оператором ИЭП (инфраструктуры электронного правительства) без направления «бумажного» ТЗ;

— самостоятельное подключение механизма записи на прием в ведомство в рамках подачи заявления с ЕПГУ;

— облачный конструктор форм;

— самостоятельное тестирование разработанной формы на тестовом стенде;

— механизмы для самостоятельной поддержки пользователей ЕПГУ по услугам, разработанным на ОКФ.

Предполагается, что новый облачный конструктор принесет выгоды для субъектов РФ в виде отсутствия финансовых затрат на разработку и сопровождение типовых форм и сокращения сроков вывода форм на ЕПГУ.

Помимо Облачного конструктора форм, в качестве облачных решений регионам также предлагается использовать платформы Госвеб, Облачную платформу государственных сервисов (ПГС), платформу обратной связи (ПОС), Облачный реестр государственных услуг.