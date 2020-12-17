Ашхабад, , 11:29 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности главу «Туркменфильма» Язмырата Шадурдыева, сообщает агентство Orien.tm.

Киностудию возглавил Арслан Эебердиев. Сапармаммета Мередова на посту главы Музея изобразительных искусств Туркмении заменит Исмаил Оразов. От должности руководителя Главного драматического театра Туркмении освобожден Какаджан Ашыров. Его место займет Нурберди Ходжаев.

Вместо Ашырмухаммета Рахманова главный русский драматический театр им. А. С. Пушкина возглавит Сохбет Сербазов. Кроме Ашхабада кадровые изменения произошли в Государственном драмтеатре Балканского региона и в Дашогузском государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба.