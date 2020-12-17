Джакарта, , 11:28 — REGNUM Правительство Великобритании выделило 80 345 фунтов стерлингов ($109 тысяч) на программы, которые включают проекты, направленные на предотвращение гендерного насилия в интернете, сообщает Antara.

«Мы сделаем это с помощью новой онлайн-платформы, а также веб-сайта Get Safe Online для Индонезии», — заявил посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс.

В совместном британско-индонезийском проекте, направленном против гендерного насилия в интернете, правительство сотрудничает с организациями по защите цифровых прав граждан в Юго-Восточной Азии, индонезийской сетью свободы слова в Юго-Восточной Азии и Get Safe Online, организацией, предоставляющей информацию о цифровой безопасности в интернете из Великобритании.

Напомним, количество зарегистрированных случаев гендерного насилия в интернете продолжает увеличиваться из года в год. С 2017 по 2019 год было зафиксировано 16, 97 и 281 случай соответственно, а в 2020 году было выявлено уже 659 случаев гендерного насилия в интернете.

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