Киев, , 11:32 — REGNUM Власть Украины, возглавляемая президентом страны Владимиром Зеленским, не намерена привлекать к ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания 17 декабря в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

«На прошлой неделе я провёл несколько очень насыщенных встреч с руководством правоохранительных органов и с людьми из окружения нашего президента Владимира Зеленского. К сожалению, на этих встречах я не услышал того, что хотел услышать. Они не собираются выполнять свои обещания и сажать Порошенко», — рассказал бывший политик.

По словам Жвании, у Зеленского и его соратников нет соответствующей политической воли, а опубликованную информацию, касательно возможных преступлений Порошенко, они намерены игнорировать.

«Мне было прямо сказано, что преследовать бывшего президента политически не выгодно, что сейчас для этого «неудачное время». И мне намекнули, что было бы неплохо, чтобы я забрал свои заявления», — сказал экс-депутат.

Жвания подчеркнул, что не намерен сдаваться, поэтому он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также Международный уголовный суд (МУС).

«Я готов дать показания против лиц из числа бывшего высшего руководства Украины, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности», — сказал бывший политик.

Он пообещал также назвать в суде имена людей, которые отдали приказ ВСУ атаковать Донбасс.

Напомним, ранее Жвания не раз обвинял Порошенко в осуществлении госпереворота в 2014 года, а также в торговле оружием с террористами.

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