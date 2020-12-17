Киев, 17 декабря 2020, 11:32 — REGNUM Власть Украины, возглавляемая президентом страны Владимиром Зеленским, не намерена привлекать к ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания 17 декабря в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.
По словам Жвании, у Зеленского и его соратников нет соответствующей политической воли, а опубликованную информацию, касательно возможных преступлений Порошенко, они намерены игнорировать.
Жвания подчеркнул, что не намерен сдаваться, поэтому он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а также Международный уголовный суд (МУС).
Он пообещал также назвать в суде имена людей, которые отдали приказ ВСУ атаковать Донбасс.
Напомним, ранее Жвания не раз обвинял Порошенко в осуществлении госпереворота в 2014 года, а также в торговле оружием с террористами.
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