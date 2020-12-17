Кемерово, 17 декабря 2020, 11:17 — REGNUM Парламент Кемеровской области установил поощрение студентов медицинских колледжей за практику в период пандемии. Социальное пособие получат 3 тысячи студентов медколледжей, которые в ноябре и декабре вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В соответствии с регламентом были приняты изменения в региональный закон «О здравоохранении».
Так, поддержка в размере семи тысяч рублей установлена для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые работали в стационарах.
На выплаты из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей.