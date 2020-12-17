Москва, , 11:15 — REGNUM Законопроект о новом порядке формирования тарифов естественных монополий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Квитанции на оплату услуг ЖКХ Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Предлагается принципиально новый способ утверждения предельных уровней цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, устанавливаемый при утверждении основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Действующий порядок, при котором данную величину определяет Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, с учетом важности вопроса, представляется парламентариям необоснованным.

Еще одним проектируемым положением настоящего проекта федерального закона является установление на уровне федерального закона предельного уровня цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, которое не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, положенный в основу формирования основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.