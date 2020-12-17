Москва, , 11:05 — REGNUM На предстоящей конференции президента РФ Владимира Путина огромный блок вопросов будет посвящен коронакризису и путям выхода из него. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

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«Формат пресс-конференции достаточно апробированный. И, как всегда, все будет разделено на логически связанные блоки. Лично мне в силу профессиональной компетенции наиболее интересен внешнеполитический блок. Всё, что связано с международными отношениями, международным правом. Тем более что президент всегда подчеркивает такую основополагающую приверженность России основным нормам и принципам этого права, — сказала Сазонова. — Я думаю, что будут звучать вопросы по проекту «Северный поток — 2». Мы видим, что противостояние со стороны США переходит все границы. Хотелось бы, чтобы президент прокомментировал, как мы будем на это реагировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящей пресс-конференции высказался политолог Олег Матвейчев.

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