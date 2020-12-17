Москва, 17 декабря 2020, 10:56 — REGNUM Сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина элита ждёт больше простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало, 17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин проведет большую ежегодную пресс-конференцию.
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