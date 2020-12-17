Москва, , 10:56 — REGNUM Сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина элита ждёт больше простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Подведение главой государства итогов уходящего 2020 год — это старт «трансферта власти 2021−2024».

Пандемия, нефть, энергетические прорывы, выборы в США, Китай, Европа и их проблемы — это всё очень важно и интересно.

Но, именно сегодня элита попытается получить первые ответы — как жить дальше будем», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало, 17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин проведет большую ежегодную пресс-конференцию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

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