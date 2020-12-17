Москва, , 10:51 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») намерен прояснить вопрос о законности покупки «умных часов» с камерами.

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«Я считаю важным прояснить этот момент. Безотносительно новшества Apple, неясность с правовым статусом камеры в некоторых гаджетах может привести к эксцессам, которых хотелось бы избежать. Поэтому направил депутатские запросы в два ответственных ведомства с просьбой дать однозначный ответ про камеру в часах (мне кажется, это станет мейнстримом уже очень скоро)», — сообщил Горелкин в ТГ-канале.

А то будет неловко, если люди станут покупать новые гаджеты и в нагрузку к ним — неприятности с законом, отметил парламентарий.

Запросы направлены на имя главы ФСБ Александра Бортникова и главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавинова.

Парламентарий обратил внимание на рост популярности так называемых «умных часов» (smart watch), устройств, сочетающих широкий круг функций. Трендом стало добавление в них камер, которые призваны работать как на распознавание лиц пользователей (Face ID), так и для ведения фотовидеосъемки.

По мнению специалистов, в отношении таких устройств могут быть применены нормы Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Горелкин просит разъяснить, является ли законным оборот таких часов, их продажа и покупка, а также их использование.