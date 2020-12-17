Стокгольм, , 11:03 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса ситуация с медицинским обслуживанием в Стокгольме считается исключительно чрезвычайной за последние годы. В свою очередь финансовый управляющий столицы Швеции Ирен Свенониус возлагает большую часть ответственности на Агентство общественного здравоохранения Швеции, которое, по её мнению, неверно оценило опасность второй волны пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Регионы не отвечают за стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом и то, как она влияет на распространение инфекции, однако именно мы принимаем решения на местах и несём ответственность за её последствия», — заявила чиновник.

Напомним, что совсем недавно коечный фонд реанимационных отделений Стокгольмского региона был занят на 99%.

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Глава столичного департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон заявил, что в настоящее время нет никаких признаков того, что потребность в госпитализации снижается.

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