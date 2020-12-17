Киев, , 10:44 — REGNUM Представители украинской власти так уверенно разрушают медицинскую систему, как будто они уверены в своём бессмертии. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала NewsOne.

Бондаренко предположила, что украинские «элитарии» рассчитывают, в случае каких-либо проблем со здоровьем, улететь лечиться за границу.

«Эти неопытные люди… наверное, не попадали в ситуации, когда бывают молниеносные травмы и вмешательство врачей требуется буквально сиюминутное. И уже не спасёт никакой личный «джет» (самолёт. — прим. ИА REGNUM), уже не долетишь, потому что будет кровопотеря или будут травмы, несовместимые с жизнью», — сказала бывший депутат.

Экс-парламентарий напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал остановить деструктивную реформу системы здравоохранения, но, как оказалось, он не только её не остановил, но и продолжил.

«Ситуация в медицине исключительно ухудшается. Она даже не то чтобы заморожена или стагнирует, она с каждым днём ухудшается», — констатировала Бондаренко.

Бывший депутат отметила, что только в 2020 году из государственных медицинских учреждений Украины уволились 34 тыс. медработников.

Напомним, ранее политический эксперт Александра Решмедилова предположила, что медработники могут присоединиться к акциям протестов представителей среднего и малого бизнеса.

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