Киев, 17 декабря 2020, 10:44 — REGNUM Представители украинской власти так уверенно разрушают медицинскую систему, как будто они уверены в своём бессмертии. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире телеканала NewsOne.
Бондаренко предположила, что украинские «элитарии» рассчитывают, в случае каких-либо проблем со здоровьем, улететь лечиться за границу.
Экс-парламентарий напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал остановить деструктивную реформу системы здравоохранения, но, как оказалось, он не только её не остановил, но и продолжил.
Бывший депутат отметила, что только в 2020 году из государственных медицинских учреждений Украины уволились 34 тыс. медработников.
Напомним, ранее политический эксперт Александра Решмедилова предположила, что медработники могут присоединиться к акциям протестов представителей среднего и малого бизнеса.
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