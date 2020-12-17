Барнаул, , 10:39 — REGNUM О своих ожиданиях относительно тем, которые будут затронуты в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Жду тех тем, которые «Справедливая Россия» поднимает. «Социалка» обязательно будет: социальная справедливость, выплаты гражданам в период пандемии, индексация пенсий работающим пенсионерам, дальнейшая цифровизация, в том числе сферы получения госуслуг и соцполдержки, развитие здравоохранения, COVID-19 и вакцины от него, предстоящие выборы, Навальный. Это основные темы».

Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит 17 декабря очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вытекающих из него санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате в режиме видеоконференции. Редакция ИА REGNUM ведёт текстовую трансляцию.