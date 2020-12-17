Стокгольм, , 10:51 — REGNUM Ранее на этой неделе в своём отчете специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства Швеции и государственных органов власти, ответственных за контроль эпидемиологической ситуации, пришла к выводу, что в работе домов престарелых по всей стране имели место серьёзные нарушения, которые привели к потере жизней многих пожилых людей, заболевших COVID-19. В свою очередь лидер «Христианских демократов» Эбба Буш посоветовала правительству внимательнее ознакомится с выводами комиссии и принять их к сведению. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«По большей части, сотрудники службы по уходу за престарелыми остались одни перед лицом кризисной ситуации», — говорилось в отчёте комиссии.

«Критика, которую озвучивает комиссия по коронавирусу, носит железобетонный характер, и теперь правительство должно в своей работе учесть эту критику, в противном случае правительству Лёвена (премьер-министр Швеции — прим. ИА REGNUM) необходимо уйти в отставку», —заявил лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.

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