Москва, , 10:30 — REGNUM На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина граждане страны в первую очередь ждут ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Олег Матвейчев.

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"Все мы ждем ответы на вопросы, которые связаны с коронавирусом — самой насущной проблемой. Люди говорят только об этом. Всё остальное ушло. Когда кончится эпидемия? Когда отменят ограничения? Когда мы вернемся к нормальной жизни? Как работает медицина? Сколько мощностей есть у этой самой медицины? Что делается для того, чтобы помощь была оказана вовремя? Интересны вопросы про вакцинацию. Люди запуганы. Про добровольцев. Белоруссия, Армения, Карабах — это всё тоже будет, и Путин, естественно, станет заниматься не какими-то абстрактными проблемами, а будет разговаривать о вещах, которые у всех на слуху», — сказал Матвейчев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящей пресс-конференции высказался политический консультант Анатолий Вассерман.

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