Станислав Стремидловский, 17 декабря 2020, 11:54 — REGNUM

Собор Святого Петра. Ватикан
Собор Святого Петра. Ватикан

Начало недавней карабахской войны, первые выстрелы которой прозвучали в ночь на 27 сентября, пришлось на тот день, когда в Ватикане папа Римский Франциск должен был принять предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II. Эта встреча состоялась, хотя и оказалась скомканной по понятным причинам. Как позже рассказывал в интервью итальянскому изданию Il Messaggero католикос, «между нами (Эчмиадзином и Святым престолом — С. С.) есть сотрудничество. Папа говорил нам о своей боли, мы осудили нападение. Также объяснили ему, как Турция поддерживает Азербайджан в этой войне. Мы считаем, что нападение было задумано при поддержке Анкары».

Ватикан держит руку на пульсе в Закавказье. Вот почему вызывает интерес визит в Ереван с 5 по 9 декабря апостольского нунция в Армении и Грузии архиепископа Жозе Авелино Беттанкура, который, имея постоянную резиденцию в Тбилиси, старался один-два раза в месяц посещать Армению. Правда, в этом году монсеньор из-за пандемии коронавируса был вынужден сделать перерыв. До войны он был в Ереване в начале марта, где, кстати, с вице-премьером Тиграном Авиняном обсудил возможность открытия в Армении резиденции нунция. Сейчас его поездка пришлась на послевоенный период, очень сложный с политической точки зрения для армян. Беттанкур встретился с католикосом Гарегином II, президентом Армении Арменом Саркисяном и одним из заместителей главы МИД Армении.

Апостольский нунций Святого Престола, архиепископ Жозе Авелино Беттанкур
Апостольский нунций Святого Престола, архиепископ Жозе Авелино Беттанкур
President.am

По итогам визита нунций дал интервью католическому порталу Aci Stampa. По его словам, он отправился в регион, чтобы передать выражение солидарности с жителями Армении и Нагорного Карабаха со стороны папы Франциска. Беттанкур дал оценку ситуации, обратив внимание на политические и социальные проблемы. Соглашение о прекращении огня от 9 ноября, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, монсеньор назвал лишь началом мирного процесса, которое оказывается «трудным и шатким из-за всего, что осталось нерешенным». Нунций уверен, что ведущую роль призвано сыграть международное сообщество. По его словам, Минская группа ОБСЕ, состоящая из представителей США, Франции и России, должна выступить посредником между противоборствующими сторонами и постараться найти, насколько это возможно, компромиссы, направленные на снижение напряжения.

Обращает внимание на себя несколько моментов, которые обозначил ватиканский дипломат. Во-первых, то, что среди его собеседников не оказалось Пашиняна. Вряд ли это случайно. 8 декабря, во время пребывания Беттанкура в Ереване, с призывом к премьеру уйти в отставку обратился Гарегин II, чтобы, как говорится в его заявлении, «не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий». 13 декабря католикос всех армян принял в своей резиденции оппозиционного кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна. Как сообщили в пресс-канцелярии Эчмиадзина, на встрече были обсуждены ситуация в стране, стоящие перед страной вызовы и угрозы. А за день до того с Манукяном провел беседу Саркисян. Таким образом, можно говорить о совместной поддержке кандидата от оппозиции со стороны президента и католикоса, к которым фактически присоединился и нунций, что означает неверие Ватикана в политические перспективы Пашиняна.

Во-вторых, Святой престол делает акцент на МГ ОБСЕ в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Однако соглашение о прекращении огня подписывала не Минская группа, а Баку, Ереван и Москва. Международное сообщество, о котором заявляет Беттанкур, не смогло остановить военные действия. Так почему у него лучше получится с мирным процессом? Тем более что во время недавнего посещения региона делегацией МГ ОБСЕ во главе с сопредседателем от Франции Стефаном Висконти азербайджанский президент дезавуировал их полномочия. Как заявил Алиев, «я не приглашал Минскую группу совершить визит». Кстати, также непонятно и то, почему Ереван посещает апостольский нунций, а Баку — нет. Это при том, что Ильхам и Мехрибан Алиевы раньше были желанными гостями в Ватикане. В феврале сего года их принимал папа Франциск и высказывал благодарность за работы, проведенные в Риме фондом Гейдара Алиева, по восстановлению многих исторических памятников.

Ильхам Алиев встретился в Ватикане с Папой Франциском. 22 февраля 2020
Ильхам Алиев встретился в Ватикане с Папой Франциском. 22 февраля 2020
President.az

Обычно дипломатия Святого престола на местах имеет дело с реалиями, а не с идеологическими конструкциями. Но в случае с Закавказьем возникают многие вопросы. Пашинян является одним из подписавших соглашение о прекращении огня, но с ним не общается во время визита опытнейший Беттанкур. Без Баку невозможно решить проблемы армянской общины в Нагорном Карабахе, а также судьбу христианских армянских памятников, но об активности апостольского нунция в Турции и Азербайджане архиепископа Пола Рассела ничего не слышно. Со стороны Святого престола идет месседж о важности Минской группы, одним из сопредседателей которой является Россия, но выходов на Москву со стороны ватиканских дипломатов не просматривается. Складывается впечатление, что у Ватикана есть свое видение ситуации в Закавказье или даже свой план. Но тогда какой и в чем он заключается?