Джакарта, , 10:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала правительства Австралии и Восточного Тимора укреплять экономическое сотрудничество и развивать особые экономические зоны на востоке Индонезии, сообщает Antara.

Приглашение было передано в ходе трёхсторонней встречи глав МИД Индонезии, Австралии и Восточного Тимора.

«Я приглашаю министров иностранных дел Австралии и Восточного Тимора принять участие в развитии особых экономических зон на востоке Индонезии, включая Мандалика, Соронг, Палу и Моротаи», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии также призвала к укреплению экономического партнерства в приграничных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что за границей воздействию коронавируса подверглись 2283 гражданина.

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