Барнаул, 17 декабря 2020, 10:03 — REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин проводит очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вытекающих из него санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате в режиме видеоконференции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»
Читайте также: Путин ответит на вопросы журналистов и граждан из резиденции в Ново-Огареве