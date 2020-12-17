Барнаул, , 10:03 — REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина всегда имеет огромный резонанс. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надеюсь, что в ходе пресс-конференции будет освещено множество самых разнообразных вопросов, касающихся всех сфер жизни — от внешней политики до здравоохранения. Это, в свою очередь, будет иметь мотивирующее значение для чиновников всех уровней. Подобные мероприятия в нашей стране всегда имеют огромный резонанс и немалым образом способствуют оптимальному разрешению самых проблемных ситуаций».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин проводит очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и вытекающих из него санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате в режиме видеоконференции.

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