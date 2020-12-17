Москва, , 10:02 — REGNUM Законопроект, продлевающий еще на год мораторий на взыскание пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Долги за ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что срок действия моратория нужно продлить до 1 января 2022 года. Это позволит облегчить финансовое бремя россиян. Надеюсь, что коллеги-депутаты из других фракций Госдумы поддержат нашу законодательную инициативу», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что всего две недели осталось до истечения срока действия моратория на взимание пеней за несвоевременную оплату гражданами услуг ЖКХ, введённого весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

С 1 января 2021 года управляющие компании снова начнут их включать в коммунальные платёжки. Из-за этого многие жители страны опять столкнутся с ростом трат на ЖКХ.