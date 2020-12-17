Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В рамках большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдёт в режиме видеоконференции 17 декабря, будет решена часть проблем, волнующих жителей страны. Такими ожиданиями с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

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"В рамках пресс-конференции глава государства традиционно ответит на вопросы журналистов, касающиеся самых разных проблем. Я думаю, что в течение четырёх часов (как показывает практика, именно столько длится общение с журналистами) в так называемом ручном режиме"решится примерно десять вопросов, которые Владимир Путин адресует главам регионов. При этом проблемы должны решаться ежедневно главами субъектов, руководителями профильных министерств», — высказался собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-конференции свои вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и рядовые граждане, отправившие вопрос Владимиру Путину через специальные сайт и мобильное приложение.