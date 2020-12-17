Москва, , 10:03 — REGNUM На протяжении последних лет в сотрудничестве Службы внешней разведки (СВР) РФ с большинством зарубежных спецслужб, включая западные, отмечается беспрецедентный прогресс. Об этом 17 декабря заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье в журнале «Международная жизнь», которая опубликована в преддверии 100-летия СВР.

«Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими», — говорится в статье главы СВР.

Также он отметил, что в СВР хорошо знают о давлении Великобритании и США на ряд государств. Оно происходит в антироссийском ключе в вопросах взаимодействия с российской разведкой.

«Вопреки такому «неджентльменскому» поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», — добавляет Нарышкин.

Кроме этого, по его словам, многие из партнеров СВР РФ «откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников», стремясь быть объективными и признавать, что российская разведка на сегодняшний день является не только одним из главных участников процесса взаимодействия разведок разных государств, но и в существенной степени определяет его направления, содержание и формы.

«В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике», — уточняет глава СВР.

При этом он указывает, что в данный момент российская служба разведки вдет сотрудничество практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств — членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств.

«Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством», — поясняет в своей статье Нарышкин.

Как сообщало, 16 декабря адвокат гражданина США Пола Уилана, который осужден в России на длительный срок за шпионаж, Владимир Жеребенков заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о возможности обмена Уилана на находящихся в заключении в Соединённых Штатах граждан РФ.