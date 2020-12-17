Кызыл, , 09:47 — REGNUM Депутаты Верховного хурала Тувы приняли на очередной сессии приняли поправки в региональную конституцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, в законе уточнены установленные Конституцией РФ предметы совместного ведения федеральных и республиканских властей.

В их числе координация по вопросам оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, социальная защита, защита семьи, материнства, отцовства и детства, института брака как союза мужчины и женщины и так далее.

«Установлено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики: будут создаваться условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», — отметили в хурале.

По словам депутата Елены Ховалыг, обновлённая конституция Тувы гарантирует обязательное социальное страхование, поддержку граждан и индексацию социальных пособий и других выплат.

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