Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам муниципальных образований отслеживать ход пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

Пресс-конференция с Владимиром Путиным Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов», — сказал Куйвашев на заседании правительства.

Чиновникам следует внимательно смотреть пресс-конференцию, а также оперативно реагировать по всем появляющимся поручениям, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция главы государства начнётся 17 декабря 2020 года в 12:00 (время московское).

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