Москва, , 09:41 — REGNUM Испытания в Чёрном море, подтвердившие способность боевой машины преодолевать без подготовки водные преграды при волнении моря до трех баллов, прошел единственный в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», который предназначен для ВДВ. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

"В ходе госиспытаний легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для ВДВ продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Чёрного моря и доказал свою надежность на плаву. Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег», — говорится в сообщении пресс-службы.

Директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что во время государственных испытании машина была подвергнута экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 °C.

«На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для российских десантников», — заявил он и добавил, что возможности танка смогут заинтересовать заказчиков из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания системы автоматического освещения надводной обстановки, которая разработана Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО «РТИ»), проходят на Чёрном море.