Джакарта, , 09:31 — REGNUM С начала декабря 2020 года министерство иностранных дел Индонезии репатриировало 55 индонезийских моряков, работающих на иностранных суднах, и 19 индонезийских рыбаков из-за границы, сообщает Kompas.

Известно, что среди 55 человек 18 индонезийских моряков ходили на судне под китайским флагом, а 23 моряка — под флагом Белиза.

Кроме того, 19 индонезийских рыбаков были арестованы властями Индии за нарушение территориальных границ. Посольство Индонезии в Нью-Дели способствовало репатриации индонезийских граждан.

Ранее ещё 14 индонезийских моряков оказались в затруднительном положении в Микронезии из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года восемь индонезийских женщин, ставших жертвами торговли людьми, были репатриированы в Индонезию.

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