Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил некоторым своим советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Дональд Трамп The White House

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"В моменты глубочайшего отрицания (поражения) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням», — передает телеканал.

Отмечается, что это тревожит некоторых советников, но мало кто из них верит, что так произойдёт в действительности.

Как сообщалоИА REGNUM, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.

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