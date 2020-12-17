Москва, , 09:20 — REGNUM Испытания системы автоматического освещения надводной обстановки, которая разработана Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО «РТИ»), проходят на Чёрном море. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении, которое приводит РИА Новости, говорится, что рабочее название нового комплекса — «Стратегия», он в настоящее время проводит слежение за надводной обстановкой в акватории Черного моря.

Также указывается, что при работе данной системы используются «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота». Также в комплекс приходит информация загоризонтных радаров, которые могут засечь надводные цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Кроме того, комплекс в автоматическом режиме ведет обработку данных о принадлежности кораблей, которые, к примеру, зашли в Черное море из Средиземного, также он определяет параметры цели и отмечает приближение данных кораблей к границам России или запрещенным районам.

В то же время «Стратегия» может делать анализ и оценку аномального изменения оперативной обстановки, у неё есть возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых она получает информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трехкоординатная радиолокационная станция (РЛС) средних и больших высот «Небо-УМ» заступает на боевое дежурство в Ростовской области.