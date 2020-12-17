Пномпень, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна не примет вакцину против коронавируса, не сертифицированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN Indonesia.

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"Камбоджа — не мусорный бак и не место для испытаний вакцин», — заявил премьер-министр.

Известно, что пока ВОЗ не одобрила ни одной вакцины против коронавируса, включая китайскую вакцину Sinovac.

Ранее Китай пообещал поддержать усилия по вакцинации от COVID-19 в Камбодже, ближайшем союзнике в регионе.

В целом, по словам премьер-министра Камбоджи, правительство надеется получить 26 млн доз вакцины от коронавируса для бесплатной вакцинации 13 из 16 миллионов граждан.

Правительство Камбоджи выделит от 100 до 200 миллионов долларов на вакцинацию. Правительство также получило пожертвования на сумму более 48 миллионов долларов от примерно 38 000 человек, преимущественно местных магнатов.

Напомним, в Камбодже выявлено 362 носителя коронавируса и нет ни одного случая смерти.