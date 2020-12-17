Джакарта, , 08:52 — REGNUM Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Ристер во время своего визита в Индонезию поддержал принятый в стране закон о создании рабочих мест, сообщает Sindonews.

Франк Ристер заявил, что закон о создании рабочих мест в Индонезии — очень хороший закон. По словам министра, закон обеспечивает безопасность и ясность для компаний, особенно иностранных компаний, желающих инвестировать в Индонезию.

«Поскольку нашим компаниям необходимо удобство, прозрачность, безопасность инвестиций и этот закон, то, как он будет реализован, очень важен», — заявил Франк Ристер.

По его словам, во Франции есть аналогичный процесс для содействия компаниям. Таким образом, Франция становится более привлекательной для прямых иностранных инвестиций, и это в конечном итоге приведет к росту и процветанию для всех.

Во время своего визита в Индонезию Франк Ристер встретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсар Панджаитаном и заместителем министра иностранных дел Индонезии Махендрой Сирегаром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешней торговли Францииназвал несправедливым призыв к бойкоту французских товаров в Индонезии.

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