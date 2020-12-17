Кампала, , 08:48 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени снова назначил своего старшего сына, генерал-лейтенана Мухузи Кайнеругаба на пост главы элитного подразделения вооружённых сил Уганды, отвечающего за охрану президента и его семьи. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Генерал Кайнеругаба стремительно продвигался по службе, сообщили журналисты. Он проходил обучение в британской Королевской военной академии в Сандхерсте и военных программах других учебных заведений в США, Египте и ЮАР. Он также служит советником президента по специальным операциям и восстановил свою должность главы командования спецназом спустя более десяти лет.

Данное назначение является частью более широкой кадровой перестановки внутри силовых ведомств Уганды, отмечают репортеры. Бывший руководитель военных операций Уганды в Сомали генерал-майор Пол Локеч стал заместителем начальника полиции. Ему приписывают успехи в борьбе с группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2011 и 2012 годах.

Кадровые перестановки начались менее чем за месяц до голосования на президентских выборах, на которых президент Мусевени планирует быть переизбранным на очередной срок. Если действующий глава государства наберёт большинство голосов, он будет главой Уганды уже четвертое десятилетие подряд.

В последние несколько недель правительство Уганды подверглось резкой критике в связи с угрозами введения санкций США в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников Службы безопасности после убийств протестующих. Однако высокопоставленный министр защищал действия силовых структур во время протестов.