Джакарта, , 08:33 — REGNUM Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Ристер назвал несправедливым призыв к бойкоту французских товаров в Индонезии, сообщает Sindonews.

По его словам, все стороны, от президента до послов Франции в каждой стране, включая Индонезию, объяснили, какова позиция Франции в отношении ислама. Франк Ристер заявил, что нет никаких сомнений в том, что ислам является одной из признанных религий во Франции.

«Мусульмане могут совершать религиозные обряды, и мы исповедуем свободу вероисповедания во Франции. Мусульмане являются нашими гражданами, они имеют такие же права, они имеют доступ к мечетям, так же как католики получают доступ к своим местам отправления культа», — пояснил Франк Ристер.

«Во Франции нет проблем с мусульманами, но есть проблема с терроризмом, и Париж борется с терроризмом», — добавил Франк Ристер.

«Мы видим, что призывы к бойкоту французских товаров продолжают снижаться, и это хорошо, и мы надеемся, что в будущем это закончится, потому что это несправедливо по отношению к Франции, граждане которой могут свободно покупать то, что они хотят», — подчеркнул Франк Ристер.

Напомним, призывы к бойкоту французской продукции с целью оказания давления и приостановления дипломатических отношений прозвучали в Индонезии в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, а также заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об исламе.

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