Москва, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны России опровергло появившуюся информацию об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана окружили российских миротворцев в районе сёл Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

Накануне, 16 декабря, в армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что они не могут связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе. По предварительным данным, в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений.

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