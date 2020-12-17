Сурабая, Индонезия, 17 декабря 2020, 08:25 — REGNUM Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России завершил деловой заход в порт Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия). Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.
В составе отряда, выполняющего задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».
"В период стоянки корабли ТОФ пополнили до полных норм запасы воды и топлива», — говорится в сообщении.
После выхода из порта отряд российских кораблей провёл с кораблями ВМС Индонезии совместные учения «PASSEX» по отработке задач «организации связи, обмена информацией и совместного маневрирования».
Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыл с деловым заходом в порт Тринкомали Шри-Ланки.
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