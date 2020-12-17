Вашингтон, , 08:16 — REGNUM В ходе кибератаки были затронуты компьютерные сети федерального правительства США. Об этом 17 декабря говорится в совместном заявлении офиса директора нацразведки, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).

Спецслужбы США подчеркивают, что в последние несколько дней им стало известно «о масштабной и продолжающейся» кибератаке.

«Это развивающаяся ситуация. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, но мы уже знаем, что эта кибератака затронула (компьютерные) сети внутри федерального правительства», — говорится в заявлении.

Также указывается, что ФБР проводит расследование произошедшего и занимается сбором информации для «установления виновников этой угрозы, чтобы преследовать их и нарушить их планы». Кроме того, отмечается, что офисом главы национальной разведки тоже задействованы для этого «все необходимые ресурсы разведсообщества».

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