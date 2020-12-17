Тайбэй, , 08:12 — REGNUM Правительство Тайваня продлевает запрет на въезд индонезийских рабочих на неопределенный срок, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что причинами этого являются увеличение числа прибывающих инфицированных людей и отсутствие сотрудничества со стороны правительства Индонезии в проверке документов.

На Тайване проживает более 250 000 рабочих-мигрантов из Индонезии.

«Тайвань в прошлом месяце объявил о двухнедельной приостановке въезда индонезийских рабочих, которую правительство намерено продлить», — говорится в заявлении центра управления эпидемиями Тайваня.

Правительство Тайваня будет принимать решения в зависимости от ситуации с пандемией в Индонезии.

Известно, что с начала октября на Тайване коронавирус был обнаружен у 132 индонезийских рабочих.

Ранее министр здравоохранения Тайваня заявил, что это недопустимый риск и что правительство Индонезии не готово к сотрудничеству в этом отношении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии сделала заявление после того, как Организация Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию об усилении устойчивости глобального здравоохранения, инициированную Индонезией.

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