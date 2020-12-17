Вашингтон, , 06:15 — REGNUM США смогут сэкономить до $2,6 млрд из федерального бюджета, если кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден откажется от строительства стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Washington Post.

Издание сообщает, что Белый дом получил около $15 млрд на возведение пограничного заграждения, этих средств должно хватить на строительство стены протяженностью 1,2 тысячи километров. К концу 2020 года протяженность завершенного участка должна составить 724,2 км.

Таким образом, при отказе Байдена продолжать строительство, бюджет сэкономит $3,3 млрд. Однако за расторжение контрактов федеральным властям будет необходимо выплатить неустойку размером около $700 млн. В итоге экономия бюджета составит $2,6 млрд.