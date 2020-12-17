Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Политику санкций против газопровода «Северный поток — 2» продолжат осуществлять власти США до полной остановки этого проекта. Об этом заявил помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон в ходе конференции, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

При этом он подчеркнул, что у Белого дома нет желания вводить санкции, но Вашингтон вынужден их использовать, поскольку такие ограничения дают эффект.

Робинсон считает, что остановка укладки газопровода должна в будущем помочь нормализации контактов между США и РФ. Он пояснил, что в настоящий момент Россия, используя «Северный поток — 2», якобы пытается «продвигать свои геополитические интересы» в ЕС.

Вместе с тем, как утверждает чиновник, прекращение и сдерживание такого влияния России должно положительно отразится на американо-российских отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря к месту продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2» подошла российская трубоукладочная баржа «Фортуна». В этот же день Сенат США одобрил оборонный бюджет на сумму $740 млрд, который предлагает введение новых санкций в отношении проекта укладки Nord Stream 2.

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