Степанакерт, , 06:53 — REGNUM Сапёры, действующие в Нагорном Карабахе в составе российского миротворческого контингента, обезвредили более шести тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепёлкин 17 декабря сообщил журналистам в ходе брифинга.

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«Российскими сапёрами Центра гуманитарного разминирования от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 195 гектаров территории и 60 километров дорог. Проверено на наличие неразорвавшихся боеприпасов 405 зданий. Обнаружено и уничтожено более шести тысяч взрывоопасных предметов», — рассказал замначальника центра.

По его словам, в регионе развёрнут уже второй военный госпиталь, а всего российские военные медики оказали помощь (в том числе выездными бригадами) 558 местным жителям, включая 67 детей.

Также совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста «продолжается обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами» и поиск пропавших без вести.

«В соответствии с ранее достигнутыми договорённостями командующим российским миротворческим контингентом генерал-лейтенантом Мурадовым 14 декабря в городе Баку проведён обмен пленных по принципу «всех на всех», — отметил Перепёлкин.

Как сообщало ИА REGNUM, группа армянских военнослужащих помощи российских миротворцев была выведена из окружения у населённых пунктов Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

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