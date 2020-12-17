Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). С таким заявлением выступило Космическое командование США, сообщает его пресс-служба.

При этом американские военные не назвали дату проведения, а также не предоставили свидетельств своих обвинений. Они утверждают, что РФ будто бы продолжает разрабатывать и использовать противоспутниковое вооружение как наземного, так и космического базирования.

Так, по версии Космического командования США, Россия два типа ракет DA-ASAT, которые могут сбивать цели на низкой орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле и июле этого года США также обвиняли РФ в испытаниях противоспутникового оружия.

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