Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Возглавляемая Техасом группа американских штатов обвинила компанию Google в препятствующих честной конкуренции договорённостях с компанией Facebook и других нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом говорится в исковом заявлении, которое 16 декабря опубликовал генпрокурор Техаса Кен Пакстон.

«Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции», — утверждается в документе.

Google, в частности, обвиняется в координации своих действий с Facebook при проведении аукционов по распределению заказов на рекламу, а также попытках «манипулировать ценами» в указанной сфере.

В числе истцов также указаны генпрокуроры штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Юта, Северная и Южная Дакота.

Напомним, в октябре антимонопольный иск против компании Google подало Министерство юстиции США. А уже в декабре два иска по обвинению в нарушении американского антимонопольного законодательства были поданы Федеральной торговой комиссией (FTC) США и властями 46 штатов против компании Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущая поисковая платформа Чехии Seznam. cz потребовала от Google компенсации в размере 9,072 млрд крон ($417 млн) за ограничение конкуренции.

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